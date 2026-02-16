بالفيديو: بعد رصد.. ضربة أمنية في قلب الضاحية!

A + A -

نشرت صفحة " وينية الدولة " خبراً مرفقاً بفيديو مفاده :"في إطار المتابعة الأمنية المستمرة لملاحقة المطلوبين في الضاحية، نفذت دورية من مخابرات أمن الضاحية بتاريخ أمس عملية دهم في محلة حارة حريك – شارع المقداد قرب بناية الإمداد، حيث أوقفت المدعو يوسف حمزة المقداد الملقب بـ”يويو” داخل أحد المطاعم العائدة له، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة.وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صفحة “وينيه الدولة”، فإن اسم المقداد كان يتكرر منذ فترة في عدد من الإشكالات الأمنية وحوادث إطلاق النار التي شهدتها بعض مناطق الضاحية، إضافة إلى شبهات تتعلق بتعاطي المخدرات وتحصيل الأموال وحيازة أسلحة حربية، ما جعله محط متابعة دائمة.وتشير المعطيات إلى أن المقداد مطلوب بعدد كبير من القضايا، حيث تبيّن أنه ملاحق بنحو أربعة عشر ملفاً جرمياً مرتبطاً بحوادث إطلاق نار وإشكالات متفرقة، من بينها إطلاق نار باتجاه أحد المقاهي في محلة المشرفية، إضافة إلى حوادث أخرى سُجلت في فترات سابقة وأثارت حالة من القلق بين الأهالي.وعلمت الصفحة أنه وخلال عملية التوقيف، تم ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزته إضافة إلى مسدس حربي، حيث جرى اقتياده للتحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.وتأتي هذه العملية في سياق تشديد الإجراءات الأمنية وملاحقة الأسماء المتورطة في الإشكالات المتكررة، في ظل توجه واضح لإعادة ضبط الوضع والحد من المظاهر المسلحة وحالات إطلاق النار التي شهدتها بعض الأحياء خلال الفترة الماضية."