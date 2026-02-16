living cost indicators
الكتل الدافئة تنحسر غدًا... تحضّروا: أمطار موحلة ورياح ناشطة!

16
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع رياح ناشطة تصل الى 55كلم /س، محملة بطبقات خفيفة من الغبار بخاصة جنوب البلاد ، مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة. تهطل أمطار متفرقة تكون موحلة في بدايتها مع احتمال تشكل خلايا رعدية، ويتكون الضباب على المرتفعات.

 وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة ويستمر تأثيرها حتى صباح يوم الثلاثاء، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة فتعود الى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع الرطوبة ، فيتحول الطقس الى متقلب مع أمطار متفرقة واشتداد بسرعة الرياح لتتجاوز يوم الاربعاء ال90 كلم/س بخاصة شمال البلاد .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11و 19، في طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتجاوز معدلاتها الموسمية بخاصة على الساحل، مع انخفاض اضافي بنسبة الرطوبة وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء، يتحول الطقس تدريجا بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة.

الثلاثاء:

غائم جزئيا الى غائم و رياح ناشطة تصل الى 55كلم /س ، وتكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار بخاصة جنوب البلاد ، مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة. تهطل أمطار متفرقة تكون موحلة في بدايتها مع احتمال تشكل خلايا رعدية، ويتكون الضباب على المرتفعات .

الأربعاء:

غائم اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة لتتجاوز سرعتها ال90 كلم/س في المناطق الشمالية فيرتفع معها موج البحر لحدود ال3 امتار وتهطل أمطار متفرقة وغزيرة احيانا بخاصة شمال البلاد مع برق ورعد و احتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر .تخف حدة الامطار خلال الليل ويتحسن الطقس تدريجا مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس:

غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تبقى الرياح ناشطة و يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 21 درجة ، فوق الجبال من 7 الى 18 درجة ، في الداخل من 7 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية شرقية ناشطة بخاصة جنوب البلاد، سرعتها بين 15 و45 كم/س .

-الانقشاع: جيد

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80%.

-حال البحر: مائج اعتبارا من بعد الظهر، حرارة سطح الماء:19 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,33

-ساعة غروب الشمس: 17,33

{{article.title}}
