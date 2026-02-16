living cost indicators
هيكل شارك في مؤتمر ميونيخ وبحث في لقاءات دعم المؤسسة العسكرية واستمرار الاعتداءات والخروق الإسرائيلية

16
FEBRUARY
2026
شارك قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مؤتمر ميونيخ الثاني والستين للأمن للعام 2026 الذي أقيم في جمهورية ألمانيا الاتحادية ابتداءً من 13/2/2026 ولغاية 15/2/2026.

أقيم المؤتمر في حضور رؤساء ووزراء ودببلوماسيين ورؤساء أجهزة أمنية وقادة جيوش من دول عدة، وتضمَّنَ مناقشة قضايا استراتيجية مرتبطة بالسلام الدولي، الأمن والدفاع، ومعالجة النزاعات، إلى جانب أحدث التقنيات ذات الاستخدامات الأمنية والعسكرية.

خلال المؤتمر، عُقِد اجتماع ضمَّ قادة الجيوش المشاركين، وتم عرض المستجدات الدولية والمسائل المتصلة بالتعاون العسكري.

كما عَقد العماد هيكل على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين والديبلوماسيين وقادة الجيوش: رئيس أركان الدفاع الألماني Gen Carsten Breuer، رئيس أركان الدفاع البريطاني Air Chief Marshal Sir Richard Knighton، رئيس أركان الدفاع الإيطالي Gen Luciano Portolano، رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة الهولندية Gen Onno Eichelsheim، قائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش الباكستاني Field Marshal Syed Asim Munir، رئيس اللجنة العسكرية في الناتو Admiral Giuseppe Cavo Dragone، الممثل الخاص لأمين عام الناتو Javier Colomina، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية والشرق - أوسطية السيد مسعد بولس، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الديبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

تناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وعَرَضَ العماد هيكل سبل تعزيز التعاون ومواصلة دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة، في ظل حساسية الوضع الداخلي اللبناني وخصوصيته، واستمرار الاعتداءات والخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

