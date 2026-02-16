أسرار الصحف ليوم الأثنين 16 شباط 2026

A + A -

خفاياتوقفت جهات أمنية دولية وإقليمية أمام إصرار القيادة العسكرية الأميركية على نقل مجموع المعتقلين من تنظيم داعش لدى قوات سورية الديمقراطية إلى العراق، بعدما أظهر التقرير القضائي العراقي أنه من أصل خمسة آلاف معتقل هناك ثلاثة آلاف سوري ومئات من العراقيين. والمنطقي هو أن تتسلّم الأجهزة الأمنية السورية المعتقلين السوريين ويتسلّم العراق حاملي الجنسية العراقية، وربما أيضاً الودائع من جنسيات أخرى بانتظار حل مشكلة ترحيلهم إلى بلدانهم، كما قال القضاء العراقي عن غير حاملي الجنسية السورية الذين يمثلون 60% من مجموع المعتقلين. وتساءلت هذه الجهات مع الأرقام المفاجئة عما إذا كان القرار الأميركي هو الذي يترجم درجة الثقة بحصانة الأجهزة الأمنية السورية وشراكتها في المواجهة مع داعش لأن غياب الثقة بالأجهزة السورية يتقدّم كسبب وحيد لتفسير النقل إلى العراق.كواليسقالت مصادر سياسية بارزة إن إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على تقديم ترشيحه كأول المتقدّمين بطلبات الترشيح للانتخابات النيابية ليس مجرد عمل رمزي بل هو رسالة واضحة لكل الذين يتحدّثون عن تأجيل الانتخابات أن الانتخابات سوف تجري في موعدها وان التعقيدات التي تحيط بالعملية الانتخابية مع تعذر إجراء الانتخابات في دائرة المنتشرين لن يؤدي إلى التأجيل أو التعطيل بل إلى البحث عن مخارج ورئيس المجلس النيابي جاهز لمناقشة أي مخرج مناسب والسير بما يلزم على قاعدة إجراء الانتخابات في موعدها وفقاً للقانون النافذ سواء كان هذا المخرج عبر الحكومة أو يستدعي مشاركة المجلس النيابي.لغزلاحظ سفير دولة أوروبية حدوث تطور إيجابي، ولو بسيط، في بعض مواقف حزب لله، متوقعاً أن تظهر نتائجها بشكل أوضح على ضوء الإجراءات التي سيتخذها الجيش في المرحلة الثانية من تنفيذ حصرية السلاح!غمزيعتبر زعيم سياسي مخضرم أن بعض الأحزاب «تسرَّعت» في تسريب التغييرات التي ستجريها في بعض الدوائر الإنتخابية، وكأنها نزعت الصفة التمثيلية لعدد من النواب الحاليِّين قبل التأكد من أن الإنتخابات ستجري هذا العام!همسأشاد مرجع رسمي بالجهود التي يبذلها السفير الأميركي في لبنان لتطويق التصعيد العسكري الإسرائيلي ومعالجة العُقد والثغرات التي تحول دون التوصل في إجتماعات الميكانيزم إلى وقف جدّي للعمليات العسكرية!علّق خبير دستوري على قول الرئيس بري "إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلًا من السهر على تطبيقه" فقال: كان الأَولى بالرئيس بري أن يطبّق هذا الأمر على نفسه، فلا يوقف تنفيذ القانون الذي يقضي بدعوة المجلس إلى الانعقاد للبحث في قانون الانتخاب.لوحظ أن تغطية بعض وسائل الإعلام العربية ركّزت على مواضيع تتعلق بحادثة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبل 21 سنة، على ما عداها من نشاطات حصلت السبت الماضي.كشفت مصادر مطّلعة أن الحكومة السورية جدّدت، أمام كلّ من تواصل معها، رفضها القاطع إدراج مسألة العفو عن الشيخ أحمد الأسير ضمن رزمة مطالبها المقدّمة إلى الحكومة اللبنانية، انطلاقًا من اعتبار الخطوة تدخلًا في الشؤون اللبنانية.