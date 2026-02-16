عناوين الصحف ليوم الأثنين 16 شباط 2026

A + A -

النهار: الحريري في مشهدية التعبئة: سيعدّون أصواتنا "التشريع" لاقتراع المغتربين يحاصر رئيس المجلسالأخبار: ضبابية حول مصير تمويل الجيشزعامة تقاوم المخرز السعودياللواء: جلسة الإستحقاقات الضاغطة اليوم.. وبرِّي: جهة تعمل لتأجيل الانتخاباتالحريري في الذكرى الـ 21 يترك الباب مفتوحاً للمشاركة.. وغارة ليلاً تستهدف «الجهاد الإسلامي» في المصنعالبناء: ترامب يعود للحديث عن حشود عسكرية بوجه إيران داعيا للإسراع بالاتفاق | الحريري يتحدث اليوم في ذكرى والده… وانتظار لمعرفة خياراته الانتخابية | بري قدم ترشيحه: الانتخابات في موعدها ولا يجوز أي تعطيل في بداية العهدالديار:المدن: واشنطن وطهران و"صفقة العصر": عندما يدور الشرق في فلك أميركانداء الوطن: مع ضيق المهل... السلاح والمغتربون يشعلون المواجهةعناوين بعض الصحف العربيةالأنباء الكويتية: مشاركة «المستقبل» الانتخابية تبدل موازين الكتل وقد تطيح بنوابمصدر وزاري لـ «الأنباء»: مطلوب خطة للجيش لشمال الليطاني لا البقاء في المجهولالشرق الأوسط السعودية: ترمب: تعهدات من أعضاء «مجلس السلام» بـ5 مليارات دولار لغزةقال إن المجلس يتمتع بإمكانات غير محدودة