توقيف 4 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية للجيش في مختلف المناطق اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لتوقيف المخلّين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، أوقفت وحدات من الجيش 4 مواطنين وفقًا لما يلي:

• دهم منازل مطلوبين في بلدة طاريا – بعلبك وتوقيف المواطن (ح.ح.) لإطلاقه النار.

• توقيف المواطنَين (أ.ش.) و(ح.ن.) عند حاجز دورس – بعلبك لحيازتهما مسدسًا حربيًّا وكمية من الذخائر.





• توقيف المواطن (ا.د.) عند حاجز وطى السهلة – عكار لمحاولته تهريب مبلغ كبير من المال من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.