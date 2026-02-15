living cost indicators
هيئة قضاء زغرتا في "التيار" ردت على تهجم "نائب الصدفة": حالته ميؤوس منها

15
FEBRUARY
2026
صدر عن هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطني الحر البيان التالي:
طالعنا اليوم نائب الصدفة ميشال الدويهي بهجوم غير مبرر على التيار الوطني معتمدًا فيه استخدام المرآة التي عكست ما فيه من فشل وتبعيّة ونكرانٍ لحالته التي باتت ميؤوسا منها حتى لدى من انخدع بشعارات ثورته الشيطانية. 
جاءنا اليوم ليذكّرنا بغيابه وتقصيره، وهو النائب عن دائرتنا، والتي لم يره احد يوما فيها، ولا كلّف نفسه ان يحمل مرة همومها وقضاياها خلال فترة نيابته. 
 إنّنا إذ نربأ بأنفسنا بالردّ عليه أكثر، نذكّره بأنه لولا القانون الانتخابي الذي اعدّه وعمل على إقراره التيار الوطني الحرّ لما  كان اليوم متكلّما بصفته كنائب في البرلمان.
ولسنا بمعرض تذكيره بتاريخه، ولكنّنا ندعوه ان يقرأ التاريخ النضالي للتيار الوطني الحرّ، أو فلينضمّ إلينا في معركتنا لاسترداد حقوق المنتشرين، علّه بذلك يسجّل ولو فائدة واحدة خلال فترة نيابته. 
وللحديث تتمّة إن اقتضى الأمر.

