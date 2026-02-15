إشكال كبير في بلدة العقيدية بين عائلتي الطقش وآل حمية تطوّر إلى إطلاق نار

A + A -

وقع إشكال كبير في بلدة العقيدية في قضاء بعلبك، بين عائلتي الطقش وآل حمية، تطوّر إلى إطلاق نار كثيف، ما أدّى إلى سقوط جريحين.وعلى الفور، تدخلت وحدات من الجيش اللبناني، حيث فرضت طوقًا أمنيًا مشددًا في محيط البلدة، وعملت على تطويق الإشكال واحتواء تداعياته، منعًا لتفاقم الوضع أو تجدّد الاشتباكات.وبحسب المعلومات الأولية، نُقل الجريحان إلى المستشفى لتلقّي العلاج، فيما تستمر القوى الأمنية في متابعة الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الهدوء إلى المنطقة.ويأتي هذا الإشكال في سياق التوترات الأمنية المتكرّرة التي تشهدها بعض بلدات منطقة بعلبك – الهرمل، على خلفيات عائلية أو فردية، والتي غالبًا ما تتطوّر بسرعة إلى مواجهات مسلّحة، ما يستدعي تدخّل الجيش والقوى الأمنية لضبط الأمن ومنع توسّع الاشتباكات.