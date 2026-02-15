رئيس الجمهورية العراقي يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني

A + A -

تسلم رئيس الجمهورية العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد 15 شباط 2026 في قصر بغداد، أوراق اعتماد خليل عبد الله محمد سفيرا للجمهورية اللبنانية لدى العراق.وأكد رئيس الجمهورية، خلال مراسم التسليم، حرص العراق على الارتقاء بمستوى العلاقات بين العراق ولبنان وبما يسهم في تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات التعاون، بما ينعكس إيجاباً على خدمة المصالح العليا للشعبين الشقيقين، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله في العراق.من جانبه، أكد السفير سعي لبنان إلى تطوير علاقاته مع العراق والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، بما ينسجم مع عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويعزّز مسارات التنسيق المشترك.