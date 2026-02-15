سلسلة عمليات للجمارك… وهذا ما ضًبط!

A + A -

تمكّنت وحدات ضابطة شتورا في الجمارك، استكمالًا لسلسلة العمليات الميدانية التي تنفّذها، من تحقيق النتائج الآتية:- شعبة شتورا: توقيف ١٩ شخصًا من الجنسية السورية دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة.- مفرزة المصنع: إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد الغذائية، من ضمنها ٤٦٠ كلغ من اللبنة غير المبرّدة، حيث جرى إتلافها بناءً على إشارة القضاء المختص.- مفرزة رياق: ضبط كمية من السجائر الإلكترونية المهرّبة، إضافةً إلى كميات كبيرة من الأحذية والألبسة المقلّدة.- مفرزة بعلبك: توقيف ٣٢ شخصًا من الجنسية السورية دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة، بالإضافة إلى ضبط آليّة محمّلة بأجبان يُشتبه في أنّها غير مطابقة للمواصفات، حيث جرى سحب العينات اللازمة منها وإرسالها لإجراء التحاليل المخبرية.وجرى اقتياد المخالفين والبضائع إلى مراكز الجمارك لإجراء المقتضى القانوني بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما تعمد إدارة الجمارك إلى فرض الحدّ الأقصى من الغرامات بحقّ المخالفين.