بعد التحية لأهل الجنوب.. جنبلاط يشيد بخطاب الحريري

أشاد الوزير السابق وليد جنبلاط في تصريح له من بيت الوسط، بخطاب الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط، قائلاً: "تحية الرئيس الحريري لأهل الجنوب ممتازة".

وأكد جنبلاط، أنه "اشتقنا له... وبيت الوسط سيقى مرجعاً للوطنيين ولتيار الاعتدال".وقال: "سيستمر هذا البيت بالرغم من كل العقبات ولا شيء يدوم"، مضيفاً: "اتفاق الطائف قابل للتطبيق والجيش يقوم بجهد جبار لناحية حصر السلاح، والتشكيك يحصل من البعض من الداخل".وتابع جنبلاط: "هناك انتخابات ونحن جاهزون"، مشيراً إلى "أنني لم أتِ لاسأل الشيخ سعد عن مشاركته وإنما للاستئناس به".