أسرار الصحف ليوم السبت 14 شباط 2026

ناقش مسؤول لبناني خلال زيارته الخليجية عقوبات فُرضت أخيراً على جهة لبنانية، محاولاً التأكيد على ضرورة تحييد الدولة ومؤسساتها عن آثار العقوبات.



غادر وفد دولي يُعنى بالشؤون المالية والاقتصادية لبنان مستاءً من تعدّد المواقف والسرديات بين أكثر من طرف، مسؤولين عن إنهاء الأزمة الاقتصادية.



تناقض مع ميل إلى السلبية



ما زال التناقض يدور حول الموقف الفعلي للقوى السياسية بين المعلن والمستور، في شأن استحقاق مرتقب، مع ميل إلى السلبية.

علمت "الديار" ان مضبطة اتهام موثقة باتت لدى الاجهزة الرقابية المعنية ازاء مخالفات كبيرة ترتكبها سلسلة من المطاعم الشهيرة المنتشرة بفروعها على الأراضي اللبنانية لجهة عدم التزامها بتوظيف "الكوتة" اللبنانية الملزمة قانونياً، حيث تعمتد تلك المطاعم للتحايل على القانون وتتهرب من تقديم الملفات الحقيقة للتوظيفات، مستفيدة من التهرب الضريبي، وعدم التسجيل في الضمان، والأجر المنخفض الذي يمنح للجنسيات غير اللبنانية. وفي هذا السياق، من المنتظر ان تنطلق حملة جدية هذه المرة لقمع المخالفات، وثمة سعي لسد ثغرات تتعلق بتسريب المعلومات مسبقاً لهذه المطاعم لمساعدتها في تجنب المساءلة.





- يواجه "صقر نيابي" في كتلة مسيحية مأزقاً، إذا ما اتجهت قيادة الحزب الذي ينتمي إليه إلى إبعاده عن الترشيح للانتخابات في أحد أقضية الجبل للدورة المقبلة.



- حملت ترشيحات كتلة كبرى أول الرسائل، حول مناخ التبدلات المقبلة في أعضائها، والتي لا تقل عن استبدال 5 أو 6 من النواب الحاليين لصالح مرشحين موعودين منذ سنوات.



- عاد ملف توظيفي في مؤسسة تعليم كبرى إلى التجاذب مجدداً من زاوية حسابات طائفية وكلام عن خلل في الشراكة.