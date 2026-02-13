living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المرابطون حيت الأوفياء للرئيس الشهيد رفيق الحريري: اسقطتم كل رهانات الفتن وحملتم الامانة

13
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اجتمعت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون برئاسة أمين الهيئة العميد مصطفى حمدان، وأصدرت البيان التالي:


يتوجه المرابطون بأسمى آيات الاعتزاز والتقدير لأهلنا الأوفياء لدولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في عكار وطرابلس، وصيدا عاصمة الجنوب، وإقليم الخروب، والبقاع من شماله إلى وسطه فغربه، والعرقوب الشامخ، وبيروت ست الدنيا برأسها المرفوع، وبجبل نورها ونارها الطريق الجديدة والبسطة والمزرعة والظريف وعائشة بكار وراس بيروت والقلب في أبو شاكر، وكل شارع فيها، لنقول لهم: أنتم خير أهل الوطن، تحملتم المسؤولية الوطنية بسموّكم ورفعتكم وحرصكم على لبنان، الذي برهنتم في الأمس واليوم وغداً أنكم أنتم الأحرص، والعابرون أبداً إلى وطن يجمعنا جميعاً، وأسقطتم كل رهانات الفتنة المذهبية والطائفية، وحملتم أمانة دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بأن "لا أحد أكبر من وطنه".

باسم المرابطون، نتقدم من دولة الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل بأسمى آيات التعزية، بمناسبة الذكرى لاستشهاد دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout