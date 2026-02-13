المرابطون حيت الأوفياء للرئيس الشهيد رفيق الحريري: اسقطتم كل رهانات الفتن وحملتم الامانة

A + A -

اجتمعت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون برئاسة أمين الهيئة العميد مصطفى حمدان، وأصدرت البيان التالي:يتوجه المرابطون بأسمى آيات الاعتزاز والتقدير لأهلنا الأوفياء لدولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في عكار وطرابلس، وصيدا عاصمة الجنوب، وإقليم الخروب، والبقاع من شماله إلى وسطه فغربه، والعرقوب الشامخ، وبيروت ست الدنيا برأسها المرفوع، وبجبل نورها ونارها الطريق الجديدة والبسطة والمزرعة والظريف وعائشة بكار وراس بيروت والقلب في أبو شاكر، وكل شارع فيها، لنقول لهم: أنتم خير أهل الوطن، تحملتم المسؤولية الوطنية بسموّكم ورفعتكم وحرصكم على لبنان، الذي برهنتم في الأمس واليوم وغداً أنكم أنتم الأحرص، والعابرون أبداً إلى وطن يجمعنا جميعاً، وأسقطتم كل رهانات الفتنة المذهبية والطائفية، وحملتم أمانة دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بأن "لا أحد أكبر من وطنه".باسم المرابطون، نتقدم من دولة الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل بأسمى آيات التعزية، بمناسبة الذكرى لاستشهاد دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.