ملف التغيير الديموغرافي والبيوعات المشبوهة في لقاء بين الدويهي ووزير الدفاع

13
FEBRUARY
2026
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، رئيس حركة الأرض اللبنانية طلال الدويهي، حيث جرى البحث في عدد من الملفات الوطنية، وفي مقدّمها قضية التغيير الديموغرافي والبيوعات العقارية المشبوهة التي يُشتبه بارتباط بعضها بعمليات تبييض أموال.

وعرض الدويهي خلال اللقاء نشاط حركة الأرض اللبنانية في رصد عمليات البيع غير القانونية والتحركات التي تقوم بها الحركة للتصدي لما وصفه بـ"الممارسات الخطيرة التي تهدد التوازن الوطني"، مؤكداً أهمية التعاون بين مختلف الأجهزة والمؤسسات الرسمية لضبط المخالفات وتطبيق القوانين بحزم.

كما نوّه الدويهي بتعميم وزير العدل الذي يُلزم الكتّاب العدل بعدم إجراء أي عمليات بيع أو شراء للأشخاص الخاضعين لعقوبات، وفرض التصريح عن مصادر الأموال عند إجراء عمليات الشراء، معتبراً أن هذه الخطوة تشكّل إجراءً أساسياً في مسار مكافحة تبييض الأموال وحماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي في لبنان.

من جهته، شدد وزير الدفاع على أهمية احترام القوانين وصون الاستقرار الوطني
