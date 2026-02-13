وفود شعبية وشخصيات أمت ضريح الرئيس الشهيد الحريري في الذكرى الـ 21 لاستشهاده

A + A -

أمّت اليوم، وفود شعبية وشخصيات ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، في الذكرى الـ21 لاستشهاده.وفي هذا الإطار، زار الضريح وفد من السفارة الأسترالية في لبنان ووضع إكليلا من الزهر.كما زار الضريح النائب مروان حمادة ووضع إكليلا من الزهر.وزار النائبان وليد البعريني وأحمد رستم الضريح على رأس وفد من عكار، وقرأوا الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد وأرواح رفاقه الشهداء.كما زار الضريح وفد من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة رئيس الاتحاد محي الدين الكشلي، وقرأ الفاتحة على ضريح الرئيس الشهيد وأضرحة رفاقه الشهداء.وللغاية ذاتها، حضر وفد من رابطة مخاتير مدينة بيروت برئاسة رئيس الرابطة المختار مصباح عيدو، وقرأ الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد ورفاقه الشهداء.وحضر العلامة السيد علي الأمين، وفد من النادي الرياضي بيروت برئاسة رئيس النادي مازن طبارة، عدد من النواب السابقين، السفير السابق جوني عبده، وفد من مؤسسة الحريري، وفد من جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية وجمعية "إمكان" برئاسة رئيس الجمعية أحمد هاشمية، وفد من منسقية سيدني-أستراليا في "تيار المستقبل"، وفد من "حركة شباب لبنان"، وفد من هيئة الطوارئ المدنية، وعدد من الشخصيات والفاليات، وقرأوا الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد وأرواح رفاقه الشهداء ووضعوا أكاليلا من الزهر.