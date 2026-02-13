living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفود شعبية وشخصيات أمت ضريح الرئيس الشهيد الحريري في الذكرى الـ 21 لاستشهاده

13
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 أمّت اليوم، وفود شعبية وشخصيات ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، في الذكرى الـ21 لاستشهاده.

وفي هذا الإطار، زار الضريح وفد من السفارة الأسترالية في لبنان ووضع إكليلا من الزهر.

كما زار الضريح النائب مروان حمادة ووضع إكليلا من الزهر.

وزار النائبان وليد البعريني وأحمد رستم الضريح على رأس وفد من عكار، وقرأوا الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد وأرواح رفاقه الشهداء.

كما زار الضريح وفد من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة رئيس الاتحاد محي الدين الكشلي، وقرأ الفاتحة على ضريح الرئيس الشهيد وأضرحة رفاقه الشهداء.

وللغاية ذاتها، حضر وفد من رابطة مخاتير مدينة بيروت برئاسة رئيس الرابطة المختار مصباح عيدو، وقرأ الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد ورفاقه الشهداء.

وحضر العلامة السيد علي الأمين، وفد من النادي الرياضي بيروت برئاسة رئيس النادي مازن طبارة، عدد من النواب السابقين، السفير السابق جوني عبده، وفد من مؤسسة الحريري، وفد من جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية وجمعية "إمكان" برئاسة رئيس الجمعية أحمد هاشمية، وفد من منسقية سيدني-أستراليا في "تيار المستقبل"، وفد من "حركة شباب لبنان"، وفد من هيئة الطوارئ المدنية، وعدد من الشخصيات والفاليات، وقرأوا الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد وأرواح رفاقه الشهداء ووضعوا أكاليلا من الزهر.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout