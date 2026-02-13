LACD دعت القوى السياسية إلى تحييد انتخابات الانتشار عن التجاذبات: ستعدّ رسالة سلبية إلى ملايين اللبنانيين الذين يشكّلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني

A + A -

تؤكد الجمعية اللبنانية الأميركية للديمقراطية (LACD) تمسّكها الكامل بحق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع، باعتباره حقاً دستورياً مكتسباً لا يجوز الانتقاص منه أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة سياسية أو تقنية، مشيرة الى أن "مشاركة اللبنانيين في الانتشار في الحياة الديمقراطية لوطنهم ليست منّة من أحد، بل هي تجسيد فعلي لمبدأ الشراكة الوطنية الكاملة وترجمة لارتباطهم العميق بلبنان رغم المسافات".وتعلن LACD دعمها الكامل لمشروع القانون المُدرج على جدول أعمال مجلس النواب الاميركي بعنوان "قانون نزاهة الانتخابات اللبنانية وحماية تصويت الانتشار لعام 2026"، والهادف إلى حماية تصويت الانتشار وضمان إجراء الانتخابات في الخارج عبر وضع العقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي يعرقل أو يؤخّر العملية الانتخابية في لبنان ولا سيّما ما يتصل بتقييد أو منع اللبنانيين المقيمين في الخارج من المشاركة في الانتخابات النيابية.كما تحمّل LACD المسؤولين اللبنانيين كامل المسؤولية الوطنية والدستورية في حال تطيير انتخابات الانتشار أو تعطيلها، أو المساس بحق المنتشرين في ممارسة دورهم الانتخابي، مشيرة الى إن أي خطوة من هذا النوع ستُعدّ انتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطي، ورسالة سلبية إلى ملايين اللبنانيين الذين يشكّلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على صورة لبنان في العالم.وتدعو LACD جميع القوى السياسية إلى تحييد حق المنتشرين عن التجاذبات، وإقرار الضمانات القانونية الكفيلة بحمايته، بما ينسجم مع الدستور وروحية العدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين، مؤكدة أن " صوت المنتشر ليس تفصيلاً بل هو جزء لا يتجزأ من القرار الوطني".