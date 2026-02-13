living cost indicators
12 B.I.S SARL
خريش تسلم آلية إطفاء هبة مقدمة من "إرادة" لصالح الدفاع المدني(بالصور)

 تسلم المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، في مركز رأس بيروت، هبة عينية مقدمة من اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير "إرادة" إلى المديرية العامة للدفاع المدني، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد لؤي ملص وعدد من الأعضاء.

وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية بأن "الهبة تتمثل بآلية من نوع بيك أب مجهزة لتصبح آلية إطفاء، ومزودة بالمعدات والتجهيزات اللازمة لأعمال الإطفاء، بما يعزز القدرات العملانية للمديرية العامة للدفاع المدني ويرفع مستوى الجهوزية للتدخل السريع في حالات الطوارئ".

ولفتت إلى أن "هذه المبادرة تأتي في إطار دعم اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير - إرادة لجهود المديرية العامة للدفاع المدني، وتأكيدا على أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والجهات الداعمة في تعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات".

ملص

وتحدث ملص فأكد أن "هذه الخطوة تجسد الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، وتشكل تعبيرا عن التقدير لتضحيات رجال الدفاع المدني ونسائه"، مشددا على أن "تكامل الأدوار بين القطاع الخاص والدولة هو السبيل لتعزيز السلامة العامة وبناء مجتمع أكثر أمانا".

خريش

من جهته، شكر خريش لـ"الجهة المانحة هذه المبادرة"، مثمنا "مساهمتها في دعم قدرات المديرية"، ومؤكدا "استمرار العمل على تطوير الإمكانات التقنية واللوجستية للمراكز المنتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية".

وفي الختام، قدم درعا تقديرية إلى ملص عربون تقدير وامتنان لهذه المبادرة الداعمة.
{{article.title}}
