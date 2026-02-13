بوصعب من بيت الوسط: الخلاف حول قانون الانتخاب ليس مزحة والحريري لم يخرج من الحياة السياسية

A + A -

زار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط مساء اليوم الجمعة.

بو صعب اكد بعد اللقاء أن “قرار المشاركة في الانتخابات يعود للرئيس الحريري وهو يقرر كشف أوراقه”.

وقال: “انطباعي ان الحريري لم يخرج من الحياة السياسية ومهما طال الغياب نرى ان فريق الحريري والاوفياء موجودون وحكما الشارع غدا سيؤكد ان هذا البيت وزعامته لا يُنسيان ولبنان بحاجة الى هذه المرجعية لنبني بلدا نطمح اليه”.

وشدد على ان الخلاف حول قانون الانتخابات ليس مزحة ويجب التفاهم لحله والا ستكون هناك علامة استفهام حول الانتخابات”.

وأضاف : “قد نصل الى استجواب الحكومة في موضوع قانون الانتخاب ولماذا مجلس النواب لم يتحمّل مسؤوليته.

وذكر بأنه دعا الى جلسات متتالية للجان على ان نرسل بعدها تقريرا للرئيس بري ونرفع الامر الى الهيئة العامة ولكن لم يتجاوب أحد معنا ما يعني ان لا احد يقترب نحو الحل خطوة وهناك عائق كبير امام تنفيذ قانون الانتخابات وقد نصل الى مرحلة لن يسمح لنا الظرف باجراء الانتخابات”.