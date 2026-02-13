خاص- ماذا بين السعودية ومخزومي؟

A + A -

رغم ما قيل عن انزعاجٍ سعودي سابق من مواقفه، وعلاقته ببعض الشخصيات المثيرة للجدل، عاد النائب فؤاد مخزومي إلى واجهة المشهد الانتخابي، في ظل مؤشرات متزايدة على اهتمام سعودي متجدد به في المرحلة المقبلة.وتشير أوساط سياسية بارزة إلى أنّه تمّ إبلاغ عدد من الأحزاب ذات الحضور المؤثر في بيروت بضرورة التحالف مع مخزومي في الانتخابات النيابية المرتقبة، في حال كان لديها مرشحون، أو دعم لوائحه وتجيير الأصوات لصالحه في حال عدم توفر مرشحين لديها.وبحسب هذه الأوساط، فإنّ التوجّه السعودي يندرج في إطار إعادة ترتيب التحالفات السياسية في لبنان، بما يخدم التوازنات الجديدة.وتضيف المصادر أنّ هذا التوجّه تمّ تبليغه بشكل واضح لكلّ من القوات اللبنانية، والحزب التقدمي الاشتراكي، إضافة إلى جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ، وذلك في إطار تنسيق انتخابي محتمل يضع مخزومي في موقع محوري.