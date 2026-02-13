living cost indicators
وزير الزراعة يرأس ورشة عمل زراعية مخصصة لإعداد استراتيجية الاستثمار واستدامة القطاع الزراعي

ترأس وزير الزراعة نزار هاني ورشة عمل زراعية متخصصة استضافتها غرفة بيروت وجبل لبنان اليوم، في مقرّها، وذلك في إطار إعداد استراتيجية الاستثمار واستدامة القطاع الزراعي.

واستهلّ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية روفائيل دبانه، رحّب فيها بالوزير هاني والحضور من الخبراء وممثلي الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صياغة رؤية استثمارية متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز قدرته التنافسية.

وتأتي هذه الجلسة ضمن مشروع التحوّل الأخضر للأنظمة الغذائية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي (GATE) المموّل من World Bank، وبالتنسيق مع Beyond Group، حيث جمعت نخبة من القيادات الاقتصادية والخبراء والمستثمرين وممثلي سلاسل القيمة الزراعية.

وتناولت المناقشات تحديد سلاسل القيمة ذات الجدوى التجارية العالية، وأولويات الاستثمار، والمعوّقات التي تحدّ من نمو القطاع، إضافة إلى سبل تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وآليات الشراكة الفعالة، بما يساهم في إعداد حزم استثمارية عملية تعكس واقع السوق وتستجيب لتطلعات المستثمرين.
