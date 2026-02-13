living cost indicators
حاكم مصرف لبنان يبحث في باريس ملفات مالية حسّاسة

13
FEBRUARY
2026
صدر عن مصرف لبنان بيانًا ​تناول فيه زيارة الحاكم كريم سعيد لفرنسا، جاء فيه:

عقد حاكم مصرف لبنان، يرافقه كبار المستشارين القانونيين، في باريس اليوم سلسلة اجتماعات مع قضاة التحقيق الفرنسيين المكلّفين بالإشراف على التحقيقات القضائية الجارية في عدد من الملفات المالية المرتبطة بمصرف لبنان خلال السنوات الماضية.

وتتناول هذه التحقيقات شبهات تتعلق بأعمال اختلاس وعمولات غير مشروعة وترتيبات مالية معقّدة شملت التصرّف ببعض الأصول المالية التابعة لمصرف لبنان.

وتندرج هذه الاجتماعات ضمن التعاون القضائي المستمر بين مصرف لبنان وقضاة التحقيق الفرنسيين، في اطار جهد دولي يشمل فرنسا وليختنشتاين وبلجيكا وألمانيا وسويسرا.

وتشكّل هذه الجهود جزءاً أساسياً من استراتيجية مصرف لبنان لاستعادة التوازن المالي إذ يبقى استرداد الأصول وترسيخ المساءلة القانونية عنصرين جوهريين في تعزيز قدرة المصرف المركزي على الوفاء بالتزاماته، لا سيما المساهمة في تنفيذ برنامج سداد الودائع المرتقب.

كما يتوجّه مصرف لبنان بالشكر إلى السلطات القضائية الفرنسية على دعمها وتعاونها المستمر.

Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
