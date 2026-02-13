living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إليكم الطرقات المقطوعة غداً...

13
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة مـا يلـي:

"بتاريخ 14-2-2026، وبمناسبة الذكرى السنويّة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في محلة وسط بيروت، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

عزل ساحة الشهداء اعتبارًا من منتصف ليل تاريخ 14/13-2-2026 وفقًا لما يلي:

إزالة السيارات من محيط ساحة الشهداء، وشارع رياض الصلح.

إقفال الطريق عند تقاطع ويغان – فندق Le Gray باتجاه جامع محمد الأمين.

منع مرور السير عند تقاطع الأمير بشير – شارع دمشق باتجاه ساحة الشهداء.

منع وقوف السيارات أمام الشعلة في محلة السان جورج اعتبارًا من الساعة 6.00 من تاريخ 14-2-2026.

منع مرور السير كليًّا اعتبارًا من الساعة 6.00 من تاريخ 14-2-2026 في الأماكن التالية:

من أمام تمثال المغترب باتجاه ويغان وتحويله نحو الطريق البحرية.

من شارع جورج حداد باتجاه شارع ويغان.

من شارع دمشق- منعطف الموارد، وتحويل السير باتجاه بشارة الخوري.

نزلة سليم سلام باتجاه الاسكوا، وتحويل السير باتجاه برج المر وبرج الغزال.

من تقاطع باب ادريس باتجاه الكبوشية وشارع رياض الصلح (المصارف).

من النفق المؤدي من ساحة رياض الصلح باتجاه سليم سلام.

طريق الأمير بشير بكاملها.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، وعدم ركن سياراتهم في الشوارع المذكورة أعلاه بتاريخي 13و14-2-2026 وفقًا للتواقيت المذكورة، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة، تسهيلاً لحركة المرور".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout