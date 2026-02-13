سلام التقى في ميونيخ العليمي والصباح وبارزاني: لبنان يرفض استخدام أراضيه ضدّ الأشقاء العرب

A + A -

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد العليمي، حيث جرى البحث في التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق العربي.

وأشاد العليمي ب"الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانيّة من أجل النهوض بلبنان، وبسط سلطة الدولة فيه"، كما عبّر عن مخاوفه من "وجود عناصر تعمل من لبنان ضد عودة الاستقرار إلى اليمن".

بدوره، أكّد الرئيس سلام للرئيس اليمنيّ أنّ" الحكومة اللبنانيّة لن تسمح بأي شكل من الأشكال بأن تستخدم الأراضي اللبنانيّة لاستهداف أي من الأشقّاء العرب، وإننا نتطلّع إلى اليوم الذي تستعيد فيه الحكومة اليمنيّة سيطرتها على كامل أراضي اليمن الحبيب".

رئيس مجلس وزراء دولة الكويت

كما التقى الرئيس سلام رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، حيث شكر الرئيس سلام الكويت على دورها التاريخيّ في مساعدة لبنان . واكد الطرفان " عمق العلاقات اللبنانية – الكويتية وأهمية إعادة تفعيل الدور الكويتي التاريخي في دعم إعادة إعمار لبنان والتنمية فيه".

وتخلّل اللقاء جولة أفق على الوضع الحالي في المنطقة عمومًا وفي لبنان خصوصًا، حيث أعرب الصباح عن "اهتمام الكويت البالغ باستقرار لبنان، وبسط سلطة الدولة على أراضيه كافّة". كما عبّر عن وقوف الكويت الدائم إلى جانب لبنان وأكّد "مشاركة الكويت في مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني".

من ناحيته، أكّد الرئيس الرئيس سلام " الاستمرار في تنفيذ خطّة الحكومة في بسط سلطتها على كامل أراضيها وموقفها الثابت في تطبيق الإصلاحات على الصعد كافّة".

رئيس إقليم كردستان العراق

كذلك التقى الرئيس سلام ايضاً رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، حيث جرى البحث في أبرز المستجدات الطارئة في المنطقة، واتّفق الطرفان على ضرورة "تجنيب المنطقة أي حرب تثقل كاهلها"، كما واكدا "اهمية ترسيخ الاستقرار في المنطقة برمتها".