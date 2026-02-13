كواليس - كلام جعجع يُثير استياء نائبة تغييرية

A + A -

أثار كلام رئيس حزب القوات اللبنانية في مقابلته التلفزيونية الأخيرة استياء إحدى نائبات كتلة "التغيير"، حيث وصف جعجع نواب كتلة التغييريين والمستقلين بـ"الرماديين"، و"الغير فاعلين" وبأن "صوت كل نائب منهم عملياً يوزاي صوت النائب علي عمار". وتساءل النائب: ألم يكُن مشروع "التغييريين" الدولة والمؤسسات وإعادة انتظام العمل الدستوري وبسط سيطرة الدولة؟، فلا يحق لأحد احتكار المشروع على قاعدة "إما معنا أو ضدنا"، والمشروع الوطني ليس ما يؤمن به جعجع فقط. وتضيف: هل لأننا لا نتحدث بلغة طائفية ونرفض مشاريع العزل والتقسيم والصراع الداخلي؟.