عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 شباط 2026

النهار: انشدادٌ إلى موقف سعد الحريري غداً من الانتخابات... اثنين حكومي حاسم لخطة الجيش ورواتب الموظفين
الأخبار: صندوق النقد: الذهب لتستديد الودائع
القضاء يلتزم قواعد البناك الدولي: تحقيقات أم "استخبارات" مالية؟
القوات والانتخابات: الأولوية للمال... وستريدا!
أميركا- ايران: المفاوضات باقية
اللواء: الاثنين محطة تحوُّل كبرى في حصر السلاح ورواتب القطاع العام
سلام يتثبَّت من الإجراءات في المطار.. وبدء تنفيذ قرارات السراي لإغاثة طرابلس
البناء: ترامب يتوقع اتفاقا نوويا جديدا مع إيران الشهر المقبل… ويلوّح بالحرب مجددا | نتنياهو راض عن لقائه ترامب بعد توبيخه هرتزوغ بقسوة للتأخر في إقرار العفو | انسحاب القوات الأميركية من التنف وقلق من نية إخلال التوازن الإقليمي والداخلي
المدن: الحزب يتحوّل: "رموز السياسة" ركيزةٌ للهيكلة والعلاقة بالدولة
الديار: الغموض سيد الموقف والقاهرة تتحرك لبنانياً
خطوات سورية سلبية مقابل «حسن نية لبنانية»
نداء الوطن: اتفاق لبناني – سوري يُعيد فتح معبر المصنع موقتًا
الجمهورية: الأثنين المرحلة الثانية للحصرية
الحريري في بيروت لذكرى 14 شباط
l'orient le jour: Vote des expatriés : derrière la façade ubuesque
Le scrutin reste menacé par l’imbroglio juridique autour de la 16e circonscription, mais aussi par les velléités de report
بعض عناوين الصحف العربية
الأنباء الكويتية: مصدر ديبلوماسي: إسرائيل تستحدث مركزاً سادساً وتخطط لبقاء طويل في المنطقة الحدودية
مفاجآت «القوات» الانتخابية بين التجديد والتحالف مع «الكتائب»
الشرق الأوسط السعودية: ترمب: يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال شهر
لوّح بعواقب «مؤلمة جداً» إذا فشلت المفاوضات