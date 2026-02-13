عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 شباط 2026

A + A -

النهار: انشدادٌ إلى موقف سعد الحريري غداً من الانتخابات... اثنين حكومي حاسم لخطة الجيش ورواتب الموظفينالأخبار: صندوق النقد: الذهب لتستديد الودائعالقضاء يلتزم قواعد البناك الدولي: تحقيقات أم "استخبارات" مالية؟القوات والانتخابات: الأولوية للمال... وستريدا!أميركا- ايران: المفاوضات باقيةاللواء: الاثنين محطة تحوُّل كبرى في حصر السلاح ورواتب القطاع العامسلام يتثبَّت من الإجراءات في المطار.. وبدء تنفيذ قرارات السراي لإغاثة طرابلسالبناء: ترامب يتوقع اتفاقا نوويا جديدا مع إيران الشهر المقبل… ويلوّح بالحرب مجددا | نتنياهو راض عن لقائه ترامب بعد توبيخه هرتزوغ بقسوة للتأخر في إقرار العفو | انسحاب القوات الأميركية من التنف وقلق من نية إخلال التوازن الإقليمي والداخليالمدن: الحزب يتحوّل: "رموز السياسة" ركيزةٌ للهيكلة والعلاقة بالدولةالديار: الغموض سيد الموقف والقاهرة تتحرك لبنانياًخطوات سورية سلبية مقابل «حسن نية لبنانية»نداء الوطن: اتفاق لبناني – سوري يُعيد فتح معبر المصنع موقتًاالجمهورية: الأثنين المرحلة الثانية للحصريةالحريري في بيروت لذكرى 14 شباطl'orient le jour: Vote des expatriés : derrière la façade ubuesqueLe scrutin reste menacé par l’imbroglio juridique autour de la 16e circonscription, mais aussi par les velléités de reportالأنباء الكويتية: مصدر ديبلوماسي: إسرائيل تستحدث مركزاً سادساً وتخطط لبقاء طويل في المنطقة الحدوديةمفاجآت «القوات» الانتخابية بين التجديد والتحالف مع «الكتائب»الشرق الأوسط السعودية: ترمب: يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال شهرلوّح بعواقب «مؤلمة جداً» إذا فشلت المفاوضات