أسرار الصحف ليوم الجمعة 13 شباط 2026

خفاياقال خبير في العلاقات الأميركية الإسرائيلية إن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاسي بحق رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتزوغ، بسبب عدم منح العفو لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد ما سبق وقاله قادة المعارضة الإسرائيلية عن زيارة نتنياهو المستعجلة لواشنطن بأنها زيارة انتخابية يطلب خلالها نتنياهو من ترامب إكمال ما بدأه في ملف العفو كي يصمت عن إدارة ترامب لملف التفاوض مع إيران. ومن ضمن الطابع الانتخابي للزيارة الحصول على تقسيم أدوار في غزة بحيث يُدخل ترامب جزءاً من القوة الدولية إلى منطقة رفح ويبدأ بتسلمها ويطلق منها إعادة الإعمار ويحتفل بالإنجاز بينما تواصل “إسرائيل” القتل والغارات في سائر مدن غزة حيث السكان وحيث حماس وقوى المقاومة، بينما تسير بسرعة إجراءات السيطرة على الضفة الغربية من الجانب الإسرائيلي مع تصريحات أميركية خجولة تعارض الضم بانتظار ما سوف يحدث مع إيران.كواليستقول مصادر نيابية إن الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها إذا تمّ توفير نصاب نيابيّ يكفي لإقرار تعديل يعلق العمل بالمادة التي تنصّ على إنشاء الدائرة الخاصة بالمغتربين ويعدّل عدد النواب ليعيده إلى 128 نائباً وما لم يتوفر ذلك يجب توفير نصاب نيابيّ كافٍ لتمديد ولاية المجلس النيابي لمدة لا يبدو أن الاتفاق قائم حولها خصوصاً أن التمديد لشهرين أو ثلاثة شهور لا يغيّر شيئاً في مصير دائرة المغتربين إلا إذا كان تعويضاً عن إلغاء الدائرة عبر نقل الانتخابات للصيف بحيث يكون عدد المغتربين القادرين على المشاركة في الانتخابات أعلى من موعدها الحالي وتوقعت أن يبادر عدد من النواب إلى التقدم باقتراح قانون يدمج تعليق العمل بدائرة المغتربين مع تأجيل موعد الانتخابات للصيف.لغزبات بحكم المؤكد أن مرجعاً كبيراً يستعد لأن يكون أول من يقدم ترشيحه رسمياً فور افتتاح مهلة الترشيحات للانتخابات النيابية.غمزيتخوف نائب مخضرم من تضخيم العقبات أمام اجراءات الانتخابات لتآجيلها فترة تتعدى الفترة التقنية..همستتحدث تقارير وردت من الولايات المتحدة أن حيِّزاً كبيراً من المحادثات بين ترامب ونتنياهو تركز على المرحلة الثانية من اتفاقية وقف النار في غزة..عُلم أن مرشحين محسوبين على تيار المستقبل وأحمد الحريري في الشمال وعكار لم يدفعوا هذه السنة تكاليف المشاركة في ذكرى 14 شباط، ولم ينظموا الفعاليات بأنفسهم أو عبر منسقيهم كما كان يحدث سابقًا، وذلك لتجنب أي سخط سعودي محتمل. بدلًا من ذلك، تمّ التنسيق مع أحمد الحريري للدفع مباشرة في بيروت، وتولى التيار لاحقًا توزيعها على المنسقيات، مُقدَّمة على أنها أموال صادرة عن التيار نفسه.لوحِظَ في محاكم النبطية أن بعض الدعاوى التي تحظى بدعم من بعض رؤساء البلديات تسير بوتيرة سريعة، فيما تبقى دعاوى أُخرى غير مدعومة عالقة. ويسأل مراقبون: هل باتت الهدايا التي تقدَّم تحرك الدعاوى؟تجرى في الكواليس زيارات لعضوي لجنة متابعة انتخابات المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى فضل الله وقبلان باتجاه قيادات دينية شيعية بارزة لتمرير التركيبة التي تم التفاهم عليها بين "الثنائي" وتفادي اعتراض شخصيات وازنة تتحفظ على آلية إدارة الاستحقاق.