بالفيديو: هذا ما فعلتاه في الضاحية!

A + A -

نشرت صفحة " وينية الدولة " خبراً ارفاقاً بفيديو عن جريمة السرقة مفاده :"حادثة سرقة مقلقة داخل محل تجاري في منطقة الجاموس – الضاحية الجنوبيةأفادت معلومات حصلت عليها صفحة وينية الدولة أنّ امرأتين دخلتا إلى أحد المحال التجارية في منطقة الجاموس، حيث قامتا بمراقبة سيدة كانت تتسوّق داخل المكان قبل أن تنفذا عملية سرقة بطريقة وُصفت بالاحترافية.وبحسب المعطيات، لم تنتبه الضحية لما حصل إلا بعد مغادرتهما، ما يرجّح أن العملية كانت مدروسة مسبقاً. وتناشد السيدة كل من شاهد الحادثة أو يملك أي معلومات تساعد في التعرف على هوية الفاعلتين التواصل للإدلاء بأي معلومة قد تساعد في كشفهما، خصوصاً مع تزايد مثل هذه الحوادث كما رصدت صفحة وينية الدولة في الفترة الأخيرة.الرجاء مشاركة المنشور على أوسع نطاق للمساعدة في الوصول إلى أي خيط قد يساهم في تحديد هويتهما.للتواصل: 76546911