هجوم إعلامي واسع على ممثل لبناني شهير!

A+
A-
فقد كتبت الإعلامية مريم البسام ما يلي :" لم أعلق على رأي الممثل اسعد رشدان ، فقط لاني شعرتُ انه يمثل دورَ رجل مريض، مَقيت ، ومضطرب في مسلسل هابط ، انتاجه صفر تكلفة .
يندمج بالأداء حدَّ تَلَبّس الشخصية ويصطحبها معه الى الواقع ،حيث تتفاقم العوارض وتلتهبُ معتقدةً انها تفجرُ مواهبَها.
تمنيتُ له الشفاء العاجل في الحلقة الاخيرة ، لكن المشهد الذي رأيناه لا يعكس حالة التعافي.
#علي_جابر رحل شهيداً ، وعن عمر ِ الطفولة التي جنّبته مشاهدةَ اي ٍ من حلقات الدراما القاتلة لرشدان."
أما الناقد الفني جمال فياض كتب :" بصراحة وبالمباشر وبدون لفّ ولا دوران:
أي دعوة لأي مناسبة عامة يكون فيها شخص"كان صديقي" إسمه أسعد رشدان لن ألبّيها،
وإذا تواجدتُ في أي احتفال فيه أسعد رشدان، سأغادره فوراً …
هو عبّر عن مواقفه بحرّية، وأنا أعبّر عن رأيي أيضاً !"