هجوم إعلامي واسع على ممثل لبناني شهير!

12
FEBRUARY
2026
تعرض الممثل اسعد رشدان إلى هجومٍ إعلامي وإفتراضي واسع على خلفية ما ادلى به من كلامٍ إستخف به بموضوع إستشهاد الطفل علي جابر في العدوان الإسرائيلي منذ أيام على بلدة يانوح الجنوبية، ورفض تسمية رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بالإرهابي. 

فقد كتبت الإعلامية مريم البسام ما يلي :" لم أعلق على رأي الممثل اسعد رشدان ، فقط لاني شعرتُ انه يمثل دورَ   رجل مريض، مَقيت ، ومضطرب في مسلسل هابط ، انتاجه صفر تكلفة .
يندمج بالأداء حدَّ  تَلَبّس  الشخصية  ويصطحبها  معه الى الواقع ،حيث تتفاقم العوارض وتلتهبُ معتقدةً انها تفجرُ مواهبَها.
تمنيتُ  له الشفاء العاجل في الحلقة الاخيرة ، لكن المشهد الذي رأيناه لا يعكس حالة التعافي. 
 #علي_جابر  رحل شهيداً ، وعن عمر ِ الطفولة التي جنّبته مشاهدةَ اي ٍ من حلقات الدراما القاتلة لرشدان."

أما الناقد الفني جمال فياض كتب :" بصراحة وبالمباشر وبدون لفّ ولا دوران:
أي دعوة لأي مناسبة عامة يكون فيها شخص"كان صديقي" إسمه أسعد رشدان لن ألبّيها،
وإذا تواجدتُ في أي احتفال فيه أسعد رشدان، سأغادره فوراً …
هو عبّر عن مواقفه بحرّية، وأنا أعبّر عن رأيي أيضاً !" 


{{article.title}}
