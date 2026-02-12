living cost indicators
التيار الوطني الحر رداً على عقيص: مصالحكم تأتي على حساب المنتشرين!

12
FEBRUARY
2026
رد التيار الوطني الحر على ما أدلى به النائب جورج عقيص بالتالي: 

يا ليتك وانت القاضي العليم أجبتَ على الأسئلة وابديتَ برأيك حول النقاط القانونية التي عرضها النائب جبران باسيل، وكأنّك ببيانك تقول ألا مشكلة لك معها مثل:
- ان يتمّ حذف واسقاط فصلٍ كامل من القانون الانتخابي بمواده المتعلّقة بانتخاب المنتشرين من الخارج كافة، من دون الحاجة الى نص او تعديل تشريعي جديد في مجلس النواب والاكتفاء برأي هيئة التشريع والاستشارات، او حتى من دون الحاجة اليه كما اعلن زميلك النائب جورج عدوان، وكأنكما تؤكدان انه يجوز للحكومة في سياق نص تشريعي كامل حول قانون الانتخاب ان تحذف، بحجّة استحالة التطبيق، -وهو غير صحيح بدليل التقريرين الصادرين عن وزارتي الخارجية والداخلية- يجوز لها ان تحذف حقوق المنتشرين في التصويت من الخارج، وفي التمثيل النيابي المباشر وفي الترشح من الخارج. 
وكأنكما تؤكدان أنه يحق لها حذف ست مقاعد نيابية من اصل مجموع الـ 134 الذي يتكوّن منه المجلس النيابي في هذه الدورة ويحقّ لها عدم تمكين 144 الف لبناني تسجّل في الخارج من ممارسة هذا الحق، وكل ذلك ضمن مقولتكم بأنه يطبّق ما يمكن تطبيقه ويعلّق ما لا يمكن تنفيذه من القانون الانتخابي. 

واذا صحّ ذلك، فلماذا عمدتم في المرّة الماضية وما قبلها في العامين 2018 و 2022 الى تعديل القانون بغية تعليق بعض مواده؛ هذا من دون ان نتطرّق الى اي حق تستندون عليه بسلخ حقوق دستورية معطاة لأهلنا اللبنانيين المنتشرين في الخارج. 

هذا وذكرنا القليل فقط كمثال على ما تغاضيتم من الاجابة عليه من موقف النائب باسيل. 
امّا بخصوص حضور جلسات مجلس النواب، فأنتم من قاطعها مؤخراً بعكس مواقفكم السابقة المتعلّقة "بجريمة تعطيل المجلس النيابي". فلا موقفَ ثابتاً لكم في الدستور والقانون، سوى مصالحكم، ولكن للأسف أن مصلحتكم هذه المرّة تأتي على حساب اللبنانيين المنتشرين في العالم وها أنتم متآمرون عليها.
