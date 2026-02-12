مرقص اختتم زيارته الكويت بسلسلة اجتماعات مؤكدا عودة لبنان الى حضوره العربي وشارحاً وسائل الدعم الإعلامي المطلوب

A + A -

اختتم وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص زيارته دولة الكويت، بعقد سلسلة اجتماعات رسمية بمناسبة حفل اختتام فعاليات "مدينة الكويت عاصمة الإعلام العربي للعام 2025"، مع كل من وزير الإعلام الكويتي بالوكالة، وزير الاتصالات عمر العمري، وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان عبد الله النعيمي، وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني، وزير الإعلام الجزائري زهير بو أمامة، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام العراقي والاتصالات العراقية بليغ أبو گِلَل، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري خالد عبد العزيز، الى جانب عدد من مديري ووكلاء وزارات الاعلام والسياحة والثقافة العربية ورؤساء مؤسسات وهيئات الاعلام في الدول العربية، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

وتناولت الاجتماعات سبل تعزيز التعاون الإعلامي العربي مع لبنان كما جرى البحث في آليات تطوير الشراكات الإعلامية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الوزير مرقص خلال اجتماعاته "عودة لبنان الفاعلة الى المشهد الاعلامي العربي" مسلطاً الضوء على الطاقات والخبرات الاعلامية اللبنانية المميّزة، وشارحاً حاجات دعم الاعلام اللبناني تقنياً ولوجستياً، حيث سلّم المعنيين لوائح بها، ودعا كل من وزراء الاعلام العرب الى زيارة لبنان.

وكانت فعاليات الاختتام عقدت برعاية أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. وقد تحدّث فيها كل من وزير الاعلام الكويتي عمر العمري، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية احمد رشيد خطابي.

وكان الوزير مرقص عقد فور وصوله الى الكويت وعلى هامش اجتماعات اللجنة الدائمة لمجلس وزراء الإعلام العرب، سلسلة لقاءات استهلها باجتماع بكل من سفير البحرين في الكويت صلاح علي المالكي، الأمين العام لملتقى الاعلام العربي ماضي الخميس، والمدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الشيخ مبارك فهد جابر الأحمد الصباح، بحضور قنصل لبنان في الكويت نائبة رئيس البعثة ميا العضم، وقد دعا هذا الأخير لزيارة لبنان لاقامة برامج مشتركة فوعده بتلبية الزيارة قريباً.