living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مرقص اختتم زيارته الكويت بسلسلة اجتماعات مؤكدا عودة لبنان الى حضوره العربي وشارحاً وسائل الدعم الإعلامي المطلوب

12
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اختتم وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص زيارته دولة الكويت، بعقد سلسلة اجتماعات رسمية بمناسبة حفل اختتام فعاليات "مدينة الكويت عاصمة الإعلام العربي للعام 2025"، مع كل من وزير الإعلام الكويتي بالوكالة، وزير الاتصالات عمر العمري، وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان عبد الله النعيمي، وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني، وزير الإعلام الجزائري زهير بو أمامة، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام العراقي والاتصالات العراقية بليغ أبو گِلَل، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري خالد عبد العزيز، الى جانب عدد من مديري ووكلاء وزارات الاعلام والسياحة والثقافة العربية ورؤساء مؤسسات وهيئات الاعلام في الدول العربية، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

وتناولت الاجتماعات سبل تعزيز التعاون الإعلامي العربي مع لبنان كما جرى البحث في آليات تطوير الشراكات الإعلامية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الوزير مرقص خلال اجتماعاته "عودة لبنان الفاعلة الى المشهد الاعلامي العربي" مسلطاً الضوء على الطاقات والخبرات الاعلامية اللبنانية المميّزة، وشارحاً حاجات دعم الاعلام اللبناني تقنياً ولوجستياً، حيث سلّم المعنيين لوائح بها، ودعا كل من وزراء الاعلام العرب الى زيارة لبنان.

وكانت فعاليات الاختتام عقدت برعاية أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. وقد تحدّث فيها كل من وزير الاعلام الكويتي عمر العمري، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية احمد رشيد خطابي.

وكان الوزير مرقص عقد فور وصوله الى الكويت وعلى هامش اجتماعات اللجنة الدائمة لمجلس وزراء الإعلام العرب، سلسلة لقاءات استهلها باجتماع بكل من سفير البحرين في الكويت صلاح علي المالكي، الأمين العام لملتقى الاعلام العربي ماضي الخميس، والمدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الشيخ مبارك فهد جابر الأحمد الصباح، بحضور قنصل لبنان في الكويت نائبة رئيس البعثة ميا العضم، وقد دعا هذا الأخير لزيارة لبنان لاقامة برامج مشتركة فوعده بتلبية الزيارة قريباً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout