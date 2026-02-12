living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - إدارة الفوضى بدل إنهائها: لعبة النار والديبلوماسية في المشرق!

12
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خاص tayyar.org

تشهد المنطقة مرحلة شديدة الحساسية عند تقاطع الساحات اللبنانية والإسرائيلية والسورية، حيث تتداخل مؤشرات التصعيد مع محاولات احتواء المواجهة ضمن حدود يمكن التحكم بها. 
لا يعكس هذا المشهد المتقلب  توترًا عسكريًا تقليديًا فحسب، بل يكشف عن صراع إرادات إقليمي ودولي، تُختبر فيه موازين الردع التي تبدلت بعد حرب غزة، وسط خشية واسعة من انزلاق الاشتباكات المحدودة إلى مواجهة مفتوحة يصعب ضبطها.
لم تعد الجبهة الشمالية لإسرائيل ساحة معزولة، بل تحوّلت إلى عقدة استراتيجية تتقاطع فيها حسابات أطراف عدة، من لبنان وسوريا إلى إيران وتركيا. وفي سوريا، يترافق الحراك الإسرائيلي المتزايد مع توسّع الدور التركي، في محاولة لإعادة ترتيب التوازنات الميدانية بما يسمح بفتح قنوات تفاوض غير مباشرة برعاية أميركية، هدفها إبقاء منطق “فض الاشتباك” قائمًا من دون الوصول إلى تسويات نهائية. 
يقوم هذا المسار على إدارة الفوضى بدل إنهائها، حيث يُستخدم الضغط العسكري لإنتاج أوراق سياسية لاحقة.
أما في لبنان، فتبرز مقاربة جديدة تجمع بين التصعيد ومحاولات التواصل غير المباشر مع الدولة عبر وسطاء دوليين. ويعكس الانتقال من سياسة ردع تقليدية إلى استهداف القدرات سعيًا إلى فرض معادلات مختلفة وإعادة رسم قواعد اللعبة. هذا التوازي بين النار والديبلوماسية جزء من استراتيجية واحدة تهدف إلى خلق وقائع جديدة.
في خلفية المشهد، تواصل واشنطن لعب دور الموازن بين منطق القوة ومتطلبات الاستقرار، من دون حسم نهائي لمآل التسويات. وتظل إمكانية توسيع مسارات السلام رهن قدرة العواصم المعنية على ضبط الإيقاع الإقليمي ومنع انفجار شامل.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout