اعتراض شبّان وتهديدهم بالسّلاح وحالة غضب... إليكم التفاصيل!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:



"بتاريخ 04-02-2026، أقدم مجهولون مسلّحون يستقلّون /3/ سيارات، على اعتراض طريق شبّان على متن فان في محلة المنية، وشهروا أسلحة حربية بوجههم، وقاموا بتحطيم زجاج الفان، وفرّوا الى جهة مجهولة.

وقد أثارت الحادثة موجة من الغضب في المنطقة، وتداولتها مواقع التواصل الإجتماعي.



على الفور، أُعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة فى شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد ملابسات الحادثة وكشف هوية المتورّطين بها وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشعبة في خلال ساعات، من تحديد هوية المتورطين بعملية اعتراض الفان والتهجم على الشبان داخله، ومن بينهم كل من:

-خ. ص. د. (مواليد عام 1987، لبناني)

- م. ك. (مواليد عام 1994، لبناني).



بالتاريخ نفسه، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة المنية. في حين أنّ الثاني قام بتسليم نفسه، وتمّ ضبط سلاح نوع كلاشنكوف.



أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا القطعة المعنية بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف المتورطين الآخرين".