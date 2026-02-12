عناوين الصحف ليوم الخميس 12 شباط 2024

A+
A-
النهار: خطة المرحلة الثانية "متريّثة" لإنجاز المراجعة مأزق قانون الانتخاب إلى تفاعلات ساخنة
اللواء: تقرير شمال الليطاني أمام مجلس الوزراء الإثنين تمهيداً لمؤتمر باريس
إغاثة طرابلس: سكان 114 مبنى ضمن شبكة أمان.. وورشة مالية لإنجاز مشروع سلسلة الرواتب الجديدة
المدن: هل تفرض أنقرة "عقيدة شمشون جديدة" تمنع سقوط المعبد
الجمهورية: ترامب لنتنياهو: ستستمر المفاوضات
الديار: خطة شمالي الليطاني على طاولة مجلس الوزراء الاثنين وثقة عالية بهيكل
إحتواء السلاح وعدم الصدام وترك الجدول الزمني للجيش
«القوات» تقرر عدم ترشيح رياشي بعد عقيص والأسمر... والمستقبل يدخل حلبة المرشحين
نداء الوطن: ترامب لإيران: الفرصة قائمة و "المطرقة" جاهزة
l'orient le jour: Trump a « insisté » auprès de Netanyahu sur la poursuite des discussions avec l'Iran
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب يؤكد لنتنياهو المضي قدماً بالمفاوضات مع طهران
الأنباء الكويتية: ملف الانتخابات لا بد من أن يكون نتاج تسوية ضمن 3 خيارات
«الموسم الانتخابي» ينتظر تدشين الترشيحات