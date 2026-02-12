عناوين الصحف ليوم الخميس 12 شباط 2024

A + A -

النهار: خطة المرحلة الثانية "متريّثة" لإنجاز المراجعة مأزق قانون الانتخاب إلى تفاعلات ساخنةاللواء: تقرير شمال الليطاني أمام مجلس الوزراء الإثنين تمهيداً لمؤتمر باريسإغاثة طرابلس: سكان 114 مبنى ضمن شبكة أمان.. وورشة مالية لإنجاز مشروع سلسلة الرواتب الجديدةالمدن: هل تفرض أنقرة "عقيدة شمشون جديدة" تمنع سقوط المعبدالجمهورية: ترامب لنتنياهو: ستستمر المفاوضاتالديار: خطة شمالي الليطاني على طاولة مجلس الوزراء الاثنين وثقة عالية بهيكلإحتواء السلاح وعدم الصدام وترك الجدول الزمني للجيش«القوات» تقرر عدم ترشيح رياشي بعد عقيص والأسمر... والمستقبل يدخل حلبة المرشحيننداء الوطن: ترامب لإيران: الفرصة قائمة و "المطرقة" جاهزةl'orient le jour: Trump a « insisté » auprès de Netanyahu sur la poursuite des discussions avec l'Iranعناوين بعض الصحف العربيةالشرق الأوسط السعودية: ترمب يؤكد لنتنياهو المضي قدماً بالمفاوضات مع طهرانالأنباء الكويتية: ملف الانتخابات لا بد من أن يكون نتاج تسوية ضمن 3 خيارات«الموسم الانتخابي» ينتظر تدشين الترشيحات