واشنطن اصدرت تحذير سفر من المستوى الرابع لمواطنيها... ما علاقة لبنان؟

أصدرت الولايات المتحدة الأميركية تحذيرا من المستوى الرابع لمواطنيها منبهة من السفر إلى 21 دولة حول العالم بسبب المخاطر الأمنية. وتشمل القائمة أفغانستان، بيلاروس، بوركينا فاسو، ميانمار، جمهورية إفريقيا الوسطى، هايتي، إيران، العراق، لبنان، ليبيا، مالي، النيجر، كوريا الشمالية، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، أوكرانيا، فنزويلا، واليمن.وتعتمد وزارة الخارجية الأميركية نظاما من أربع مستويات لتحذيرات السفر، تبدأ من "اتخاذ احتياطات طبيعية" وصولا إلى "لا تسافر" كأعلى مستوى تحذيري.كما شددت الولايات المتحدة على "ضرورة توخي الحذر الشديد عند السفر إلى بعض مناطق المكسيك، رغم أن مستوى التحذير العام للبلاد ظل عند المستوى الثاني".