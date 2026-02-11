living cost indicators
بلدية بليدا: استهداف منزل مدني يؤوي عائلة وأطفالا يشكل تصعيدا خطيرا!

11
FEBRUARY
2026
أعلنت بلدية بليدا في بيان اليوم ان "العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته المتكرّرة على بلدتنا، في انتهاكٍ صارخ للسيادة اللبنانية وللقوانين الدولية والإنسانية. وقد أقدم العدو على استهداف منزلٍ مأهول تقطنه عائلة آمنة مع أطفالها، حيث أُجبرت العائلة على إخلائه تحت القصف ، قبل أن تعمد طائرات مسيّرة إلى إلقاء براميل متفجّرة عليه، ما أدى إلى نسفه وتدميره بالكامل".



اضاف البيان: "إنّ استهداف منزل مدني يؤوي عائلة وأطفالًا يشكّل تصعيدًا خطيرًا، ويكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب الأهالي ومحاولة دفعهم إلى مغادرة أرضهم. وقد حضرت قوات "اليونيفيل" إلى المكان في صبيحة هذا اليوم، واطّلعت على حجم الأضرار، في وقتٍ لم يصدر فيه حتى الآن أي بيان إدانة عن لجنة مراقبة وقف الأعمال العسكرية".



وختم: "إننا في بلدية بليدا، إذ نستنكر بأشد العبارات هذا العدوان، نؤكد تمسّك أهلنا بأرضهم وحقهم بالعيش بأمان في بلدتهم، ونطالب الدولة اللبنانية وقواها العسكرية والأمنية بتحمّل مسؤولياتها الكاملة، والعمل الفوري على تأمين الحماية للمدنيين ووضع حدّ لهذه الاعتداءات. بليدا ستبقى ثابتة بأهلها، متمسكة بأرضها وحقها بالحياة الكريمة".
