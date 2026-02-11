living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اجتماع في اليرزة... ما علاقة تحسين رواتب العسكريين؟

11
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور مكرم بو نصار، النائب السابق شامل روكز، العميد المتقاعد بسام ياسين، وعددا من الضباط من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي المختصين في الشؤون المالية والإدارية المرتبطة برواتب العسكريين، في اجتماع تحضيري للجلسة المرتقبة المخصصة للبحث في سبل تحسين رواتب العسكريين من مختلف الأجهزة الأمنية، في الخدمة الفعلية والمتقاعدين.



وخلال اللقاء، تم عرض مفصل للمقترحات المطروحة والخيارات الممكنة لمعالجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها العسكريون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.



وأكد وزيرا الدفاع والداخلية أن "ملف الرواتب يشكل أولوية أساسية في هذه المرحلة، لما له من انعكاس مباشر على معنويات العسكريين واستقرار المؤسسات العسكرية والأمنية".



وأكدا "ضرورة الوصول إلى حلول واقعية وعادلة تراعي الإمكانات المتاحة وتحفظ حقوق العسكريين".



كما تم التشديد على "أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لإنجاح الجلسة المرتقبة والخروج بقرارات تساهم في تعزيز صمود العسكريين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout