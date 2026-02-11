لقاء لتياريّي زحلة المقيمين خارج القضاء بحضور باسيل: تشديد على محورية زحلة في المسار الوطني والسياسي... نقطة توازن وحضور فاعل داخل التيار

A + A -

أقامت لجنة المقيمين خارج القضاء في هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر لقاءً مع رئيس التيار النائب جبران باسيل في مقر عام التيار في ميرنا الشالوحي، بحضور نائب الرئيس للشؤون الإدارية غسان الخوري، والنائب سليم عون والوزير السابق غابي ليّون ومنسق اللجة المركزية للإدارة والمراجعات ابراهيم الرامي ومسؤول التواصل في قضاء زحلة ناصيف أبو ديوان ومنسق هيئة القضاء الياس بخاش وأعضاء الهيئة، ومنسق اللجنة المركزية للإعلام والتواصل ميشال أبو نجم، إلى جانب عدد من التياريين والمناصرين.استُهلّ اللقاء بكلمة منسق هيئة القضاء الياس بخاش، حيث رحّب فيها بالحضور، موضحًا أن لجنة المقيمين خارج القضاء تضم أبناء زحلة المنتشرين في مختلف المناطق اللبنانية، والذين لم تغيّر إقامتهم خارج القضاء ارتباطهم العميق بزحلة وقضاياها. وأكد بخاش أن هذه اللجنة تشكّل رافدًا أساسيًا لهيئة القضاء، لما تمثّله من طاقات بشرية وخبرات متنوعة، مشددًا على أهمية تنظيم العمل وتفعيل التواصل الدائم بين المقيمين خارج القضاء والهيئة، بما يعزز الاستعداد للاستحقاقات المقبلة. وأكّد أنّ التنوّع الذي تتميّز به زحلة هو غنى حقيقي وأساس وجودها وهويّتها، وهو ما يمنحها قوّتها ودورها الوطني الجامع.وكانت كلمة لرئيس التيار النائب جبران باسيل شدّد خلالها على محورية زحلة في المسار الوطني والسياسي، معتبرًا أنها كانت ولا تزال ركيزة أساسية في الحياة السياسية اللبنانية ونقطة توازن وحضور فاعل داخل التيار. وأكد أهمية الانفتاح والتفاعل مع مختلف المكوّنات، وتعزيز التواصل الدائم، بما يرسّخ حضور زحلة ودورها الريادي في المرحلة المقبلة.وتوجّه باسيل إلى المقيمين خارج القضاء، قائلاً إنّ الانتماء لا تحدّه الجغرافيا، وإن الالتزام الحزبي والوطني يبقى أقوى من أي مسافة. وأكد باسيل أن التيار الوطني الحر يقوم على فكرة الشراكة بين جميع أبنائه، أينما وُجدوا على الأراضي اللبنانية، داعيًا إلى مضاعفة الجهود وتعزيز الحضور الفاعل في مختلف المناطق.كما شدد باسيل على أهمية المرحلة الراهنة، وضرورة التحضير الجدي للاستحقاقات المقبلة بروح من التضامن والعمل المنظم، مؤكدًا أن قوة التيار تكمن في تماسكه الداخلي وتفعيل لجانه وهيئاته.واختُتم النشاط بحوار بين الحضور ورئيس "التيار"، طُرحت خلاله أفكار تعكس حرص المشاركين على تطوير العمل وتعزيز التواصل، في أجواء من التفاعل الإيجابي والتأكيد على استمرار التنسيق بين لجنة المقيمين خارج القضاء وهيئة قضاء زحلة.