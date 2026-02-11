نائبٌ قوّاتي جديد يُعلن عدم ترشّحه إلى الانتخابات النيابية!

A + A -

أهلي في المتن الشمالي: أبلغتني قيادة القوات عن رغبتها في بعض التغيير هذه الدورة، وبالتالي عدم ترشيحي إلى الانتخابات النيابية المقبلة؛

أتمنّى التوفيق للمرشحين، مع تحياتي لسمير جعجع، وقوات المتن الأبطال، وتحياتي الحارة لأهل المتن الميامين.

عساني كنتُ عند ثقتكم التي أوليتموني إياها في العمل اليومي الدؤوب وبالرقم الاستثنائي جداً جداً الذي منحتموني.

دائماً الى جانبكم، وانتم بكل أطيافكم اهل الفكر والمعرفة والادب، معتزاً بكم، خادماً لقضاياكم كما عرفتموني بالأمس واليوم وغداً.

معاً نبقى، معاً أقوى!