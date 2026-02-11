ممثلة هيئة الامم المتحدة للمرأة في لبنان جينان المسيري في مكاتب سطوح بيروت

A + A -

قامت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، السيدة جيلان المسيري، بزيارة مكاتب جمعية “سطوح بيروت”، حيث التقت برئيسة الجمعية داليا داغر وباعضاء وفريق عمل الجمعية، في زيارة تعارف اطّلعت خلالها على أبرز نشاطات الجمعية وبرامجها الهادفة خصوصا ما تقوم به في دعم النساء وتعزيز دورهن في المجتمع من خلال مشروعها الجديد نساء الشمس في ضهور الشوير .استمر اللقاء لاكثر من ساعتين استعرض فيه مسيرة سطوح بيروت عبر السنوات .كما قدمت داغر شرحا مستفيضا لمشروع "نساء الشمس واهميته" و سبل تطوره .وشكّل اللقاء فرصة لنقاش موسّع حول واقع المرأة في لبنان، والتحديات المرتبطة بتهميشها اجتماعياً واقتصادياً وقانونيا، إضافة إلى استعراض مجالات التعاون الممكنة بين الجمعية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ولا سيما ضمن إطار دعم المبادرات النسوية وتمكين النساء في مختلف المناطق.من جهتها، اثنت المسيري على ما تقدمه جميعة سطوح بيروت للمجتمع اللبناني بكافة اطيافه مؤكدة على أهمية دور الجمعيات في الوصول إلى النساء الأكثر هشاشة، مبدية تجاوبا للتعاون و الشراكة بين الامم المتحدة (un woman) وسطوح بيروت