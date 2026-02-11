قرابة الرابعة فجرًا.. هذا ما حصل عند مفرق رياق - زحلة!

A + A -

حصلت عملية سلب قرابة الرابعة فجرًا عند مفرق رياق قضاء زحلة، استهدفت سائق فان سوري يُدعى ت. العبدالله (مواليد 1981). وأفادت المعلومات بأنّ مجهولين كانوا يستقلّون سيارة مجهولة المواصفات أطلقوا النار عليه، ما أدّى إلى إصابته برصاصة اخترقت وجهه.وعلى إثر الإصابة، فقد السائق السيطرة على مركبته، فاصطدمت بفاصل إسمنتي عائد لمحطة محروقات عند مفرق رياق، فيما وُصفت حالته بالحرجة.وحضرت على الفور الأجهزة الأمنية إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وتعقّب الفاعلين.وتأتي هذه الحادثة في سياق تكرار حوادث السلب وإطلاق النار خلال ساعات الليل والفجر في عدد من مناطق البقاع، ولا سيّما على الطرقات الرئيسية ومفارقها، ما يثير قلقًا أمنيًا متزايدًا ويستدعي تشديد الإجراءات لملاحقة المتورّطين والحد من هذه الظواهر.