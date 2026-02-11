living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اللواء: سلام: الانتخابات ستحصل كما حصلت قبل 4 سنوات

11
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

 على صعيد الانتخابات النيابية، اعلن وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار ان لا ترشيحات حتى الآن، والوزارة جاهزة لاجرائها في الوقت المحدد (موعدها).

 

وكشف الحجار انه سيلجأ الى هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل للوقوف على رأيها بشأن اقتراع المغتربين، مشيراً الى ان الوزارة تسعى «لتجنب الطعون» واذا طعن في الانتخابات او مراسيمها علينا كسلطة تنفيذية ان نخضع للرأي القضائي.

 

وجهز الوزير الحجار طلب لهيئة الاستشارات سيرفعه اليوم.

 

ونقل عن الرئيس سلام قوله ان الانتخابات ستحصل كما حصلت قبل 4 سنوات.

 

وإزاء عدم تعديل قانون الانتخاب واضطرار وزارة الداخلية الى تطبيق القانون النافذ، قد يلجأ المعنيون لهيئة التشريع والاستشارات لبحث قانونية تطبيق الشق المتعلق بانتخاب الدوائر الـ15 حصراً، لأن اللجنة الثنائية المؤلفة من وزارتي الداخلية والخارجية لم تخرج بتقرير عن آلية تطبيق الانتخاب في الدائرة ١٦ نتيجة عدم توقيع وزير الخارجية التقرير انسجاماً مع موقف الحكومة بوجوب تعديل القانون.

اللواء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout