اللواء: سلام: الانتخابات ستحصل كما حصلت قبل 4 سنوات

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

على صعيد الانتخابات النيابية، اعلن وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار ان لا ترشيحات حتى الآن، والوزارة جاهزة لاجرائها في الوقت المحدد (موعدها).

وكشف الحجار انه سيلجأ الى هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل للوقوف على رأيها بشأن اقتراع المغتربين، مشيراً الى ان الوزارة تسعى «لتجنب الطعون» واذا طعن في الانتخابات او مراسيمها علينا كسلطة تنفيذية ان نخضع للرأي القضائي.

وجهز الوزير الحجار طلب لهيئة الاستشارات سيرفعه اليوم.

ونقل عن الرئيس سلام قوله ان الانتخابات ستحصل كما حصلت قبل 4 سنوات.

وإزاء عدم تعديل قانون الانتخاب واضطرار وزارة الداخلية الى تطبيق القانون النافذ، قد يلجأ المعنيون لهيئة التشريع والاستشارات لبحث قانونية تطبيق الشق المتعلق بانتخاب الدوائر الـ15 حصراً، لأن اللجنة الثنائية المؤلفة من وزارتي الداخلية والخارجية لم تخرج بتقرير عن آلية تطبيق الانتخاب في الدائرة ١٦ نتيجة عدم توقيع وزير الخارجية التقرير انسجاماً مع موقف الحكومة بوجوب تعديل القانون.