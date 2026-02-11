living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 شباط 2026

11
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 النهار: الاستحقاق الانتخابي إلى الصدارة مع المرحلة الثانية... عقوبات أميركية وقاسم يفتي "بدستورية المقاومة"!







الأخبار: حزب الله يدفع بدلات إيواء لـ 3 أشهر
 عقوبات أميركية على "ذهب المقاومة"
 طرابلس: مدينة على حافة الانهيار







  اللواء: سلام يُعلن عن حزمة إجراءات فورية لململة جراحات طرابلس
دعم سعودي متجدِّد للجيش وإشادة أميركية بجهوده.. والخزانة تفرض عقوبات على شركات في فلك حزب الله







  البناء: نتنياهو للتحذير من اتفاق نووي مع إيران… والمعارضة تتحدث عن أسباب انتخابية | ترامب يطمئن: جولة المفاوضات الأسبوع المقبل… وإيران بلا نووي وصواريخ | قاسم: قرّرنا صرف الإيواء لـ 3 شهور ولبنان لن يكون معبراً نحو الهيمنة والهزيمة








 نداء الوطن: الحجار يطلق صفارة الترشيحات







 الجمهورية: "الحزب" غلى مرحلة الاحتواء السياسي  
 تنياهو إلى واشنطن... ولاريجاني إلى مسقط






 الديار: عون يتعهّد بدعم طرابلس وتحريك الاتصالات الدولية
قاسم: المقاومة حق دستوري
«فتوة» انتخابية للحكومة؟







 المدن: لاريجاني يحمل سرّ الاتفاق.. ونتنياهو يسوِّق للحرب الشاملة








l'orient le jour: Rapt d'un responsable de la Jamaa islamiya au Liban-Sud : le timing et les messages d’Israël






 عناوين بعض الصحف العربية


 الأنباء الكويتية: «احتواء» حكومي لتداعيات سقوط الأبنية القديمة ودفع بدلات إيواء

 




  الشرق الأوسط السعودية: ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

  
