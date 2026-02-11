أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 شباط 2026

A + A -

البناء : خفايا وكواليسخفاياقالت مصادر دبلوماسية إقليمية تتابع المسار التفاوضي الأميركي الإيراني إن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الصواريخ الإيرانية عشية زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لواشنطن ولقائه ترامب لا يمكن تفسيره استجابة لطلب نتنياهو بإدراجه في المسار التفاوضيّ في مسقط كشرط لاتفاق أميركي إيراني لأن الاستجابة تكون أقوى بالإعلان عن الاتفاق مع نتنياهو بعد اللقاء به، والكلام قبل اللقاء يقطع الطريق على تصوير نتنياهو لترامب بصورة مَن تراجع عن مطلبه الخاص بالصواريخ والقول إن التفاوض يجري حول الملف النووي، لكن لاحقاً هناك مجال للبحث بالبرنامج الصاروخي، وهذا ما كان إطار الصيغة التي طرحتها أنقرة حول المفاوضات الإقليمية واشترطت إيران لعقدها أن تأتي عقب اتفاق نووي أميركي إيراني وهو ما ترفضه “إسرائيل” كلياً.كواليستوقفت جهات غربية أمام كلام وزير خارجية تركيا حاقان فيدان عن صعوبة أن تبقى تركيا خارج السباق النوويّ ما لم يتمّ ضبط الاستقرار الإقليمي في ظل سباق تسلّح يحتمل أن يتحول إلى سباق نوويّ سريعاً. ورأت هذه الجهات في الكلام التركي دفعاً للتوصل إلى اتفاق نووي أميركي إيراني وتحييد أي قضايا يمكن أن تعقد المفاوضات كتلك التي تقترحها “إسرائيل”، رغم أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سوف يوظف كلام فيدان للحديث عن قلق استراتيجي إسرائيلي يستدعي تصرّف أميركا بقوة، لكن الجهات الغربية تقول إن الموقف التركي يخدم المنطق الأميركي القائل تعالوا ننتهي من الملف النووي وعندها نعود نحن والأتراك والسعودية وآخرون لبحث القضايا الإقليمية، ومنها البرنامج الصاروخي، وهذا ما يرفضه نتنياهو كلياً.اللواء: اسرارلعزتتحدث معلومات أن لا تغيير في الأفق في ما خصَّ مشاركة طرف فاعل في الانتخابات حتى تاريخه..غمزلا يُبدي وزير سيادي حماسة لمشروع وضع سلسلة جديدة خارج تفاهمات، تتخطى الحسابات الداخلية إلى المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية..همسحسب مصادر دبلوماسية على اتصال مع إدارة ترامب، فإن الموقف المعوَّل عليه هو ما يصدر عن الخارجية الأميركية حول العلاقة مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها..نداء الوطن: أسرارحالة هلع بين عائلات مخيّم "عين الحلوة"، عقب بيان الجيش الإسرائيليّ عن كشف مخطّط وتواصل يقودهما مجاهد دهشة من داخل المخيّم، المنتمي إلى "حماس"، لتجنيد عناصر وتشكيل خلايا عسكريّة من فلسطينيي الدّاخل والمناطق المحتلّة وفق الادّعاءات الإسرائيليّة.أحصت جهات متخصّصة انخفاضًا ملموسًا في عديد قوّات الطوارئ الدّولية في جنوب لبنان، والسّبب يعود إلى انخفاض تمويل هذه القوى. وتقليص الانتشار يزيد من التحدّيات الملقاة على عاتق الجيش اللبناني.حرّكت فضيحة الضمان التي حصلت في مستشفى تنورين الحديث عن ملفات هدر وسوء إدارة ملف المستشفيات الحكوميّة في كلّ لبنان، وسيوضع الملف على سكّة الحلّ عبر اتخاذ تدابير فوريّة من قبل وزارة الصّحة وتدابير دائمة عبر تسريع تعيين مجالس الإدارة.