تيار المستقبل: ما نقوله في السر نقوله في العلن... الى اللقاء في ١٤ شباط

أصدر "تيار المستقبل" البيان الآتي: "أن يحاول البعض النيل من "تيار المستقبل" عبر إطلاق اكاذيب لا اساس لها امر ليس بجديد، تارة الاتفاق مع "حزب الله"، وطورا مع جماعات جرى تصنيفها ارهابية وغيرها.هذه تقنيات عهدناها منذ ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومارستها وصاية الأسد لأعوام طويلة.لا وجود لمصادر في "تيار المستقبل"، ونذكر كل المتحمسين ليكونوا أدوات لمثل هذه الأضاليل، بأن حبلها قصير. ونذكر كل ضحاياها بالقول الكريم:﴿ ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ [الحجرات: 6]ما نقوله في السر نقوله في العلن. الخلافات العربية هي الانتحار السياسي بعينه، و"تيار المستقبل" لا يمكن ان يكون طرفا فيها.كلنا ثقة بأن غالبية الناس تعرف هذه الحقيقة، وغيرها.الى اللقاء في ١٤ شباط في ساحة الشهداء لإحياء ذكرى من تم اغتياله قبل ٢١ عاما بالحملات الكاذبة ثم بالمتفجرات".