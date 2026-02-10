living cost indicators
وفد من أهالي شهداء الجيش في معركة عبرا... زار رئيس المحكمة العسكرية

10
FEBRUARY
2026
في إطار استكمال سلسلة الزيارات التي قام بها وفد من عائلات شهداء معركة عبرا، والتي سبق وشملت معالي وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم قام الوفد اليوم بزيارة رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض، وذلك لنقل هواجس العائلات ومخاوفها المرتبطة بملف المتهم فضل شاكر، وبمسار المحاكمة والإجراءات الكفيلة بضمان حسن سيرها وفق الأصول.

وخلال اللقاء عرض الوفد ما يتردد في بعض وسائل الإعلام من شائعات وترويج لمفاهيم خاطئة حول مسار المحاكمة.

من جهته، أكد العميد فياض التزامه الكامل باستكمال إجراءات المحكمة وفقًا للقانون وبشفافية كاملة، نافيًا كل ما يُروّج له إعلاميًا.

كما شدد على حرصه على سمعة المحكمة العسكرية ومكانتها وعلى كرامة الشهداء الذين يعتبرهم رفاقًا له في المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن المحكمة ستقوم بواجبها

بما يصون العدالة ويحفظ حقوق الشهداء وعائلاتهم.

وعليه، تجدد عائلات شهداء معركة عبرا تمسكها بمسار الدولة ومؤسساتها القضائية والعسكرية، وتؤكد أن مطلبها واحد وواضحعدالة شفافة محاكمة غير مسيسة، وحكم يوازي حجم الجريمة ودماء الشهداء.

{{article.title}}
