أمطار مع انخفاض شديد بالحرارة وثلوج... حتّى هذا التاريخ!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،غائما جزئيا إلى غائم احيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج إعتبارا من ارتفاع 1800 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء مع انخفاض بدرجات الحرارة ، يستقر تدريجا صباح يوم الخميس وترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس فتتخطى معدلاتها الموسمية ، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مساء يوم الجمعة بمنخفض جوي مصدره شمال مصر مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا مما يؤدي الى طقس ماطر بغزارة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ،رياح ناشطة وتساقط للثلوج على المرتفعات ويستمر تأثيره حتى مساء السبت حيث يستقر الطقس تدريجا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11و 19، في طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحيانا ، تتكاثف الغيوم مساء وتهطل أمطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد خلال الليل وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر .

الأربعاء:

غائم جزئيا إلى غائم احيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج إعتبارا من ارتفاع 1800 متر.

الخميس:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال هطول بعض الأمطارالمحلية خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد، مع بعض الثلوج الخفيفة إعتبارا من 1900 متر ، يتحسن الطقس تدريجا خلال النهار مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا.

الجمعة:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، تنشط الرياح أحيانا وتكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار، تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع اعتبارا من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل فتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث عواصف رعدية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 18 درجة ، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة ، في الداخل من 8 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط اجمالا، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي:760 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,37

-ساعة غروب الشمس: 17,18